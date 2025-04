Primer partido de Playoffs y Anthony Edwards ya hizo de las suyas en la NBA: el rebelde jugador de Minnesota Timberwolves se cruzó feo con la tribuna de Los Ángeles Lakers en el triunfo 117-95 del sábado pasado.

En el video se puede escuchar a Ant diciéndole a la grada: “Recibió 200 millones (de dólares)”. Edwards hacia referencia a su compañero Rudy Gobert, que lo corrigió mostrándole tres dedos (en referencia a 300 millones).

Lo peor fue lo siguiente. “Mi pene es más grande que el tuyo”, dijo Anthony Edwards tocándose los genitales.

The NBA has handed Anthony Edwards a $50K fine for his “My d*** is bigger than yours” remark to a Lakers fan 😅

(via @ShamsCharania)pic.twitter.com/nl7tNAaMen

