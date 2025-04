La palabra más buscada desde que anoche Canal 9 publicó una cámara oculta de Marcelo Moretti aceptando coimas para fichar futbolistas a las Divisiones Inferiores de San Lorenzo. El presidente del club rompió el silencio en TyC Sports.

Moretti se defendió negando que el dinero sea indebido: “Hace un año me vienen extorsionando. El dinero es una donación, lo ingresé en Tesorería en el mismo acto”. E insistió con el chantaje: “El video está editado, me quieren manchar”.

Moretti aclaró: “Jamás me mancharía de esta manera con San Lorenzo”. Al mismo tiempo reveló la identidad de la mujer que aparece en el video y la relación contractual de su hijo: “El dinero me lo da María José Scotini, dueña de medios de La Plata”.

“Su hijo no está en el club, nunca firmó una sola planilla. No es una coima, nadie me pagó una coima”, dijo.

🔴🔵🗣 «HAY GENTE QUE ME QUIERE HACER UNA CAMA» Marcelo Moretti habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió escándalo por coimas que protagonizó. pic.twitter.com/yFkoHIuQkc — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2025

Los culpables

Al mismo tiempo que aseguró que se está asesorando para ir a la Justicia, Marcelo Moretti señaló a los responsables: “Esto es obra de la oposición”. Los nombres fueron dichos al aire: “Lammens y Tinelli son parte de esto”.

Moretti nombró a uno de los últimos ídolos que integró su dirigencia en los primeros meses de mandato: “Hasta Ortigoza sabía de este video, se lo quisieron vender por US$100.000”. De cualquier manera, el mandamás dijo que “no sospecha” del campeón de la Libertadores 2014.

Por último, aseveró que no se va a ir de Boedo: “No me voy a tomar licencia. ¿Cómo me voy a pedir licencia si no hice nada?”