En el marco de la denuncio por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, que pesa sobre Alberto Fernández, los peritos de la Justicia lograron abrir el celular del expresidente y obtener una copia de todas sus conversaciones. Por lo que la defensa del profesor de derecho, solicitó que esa información sea destruida.

Través de su abogada, Silvina Carreira, el exlíder del Frente de Todos, hizo referencia a la importancia de ese teléfono personal, ya que fue el que utilizó durante su periodo al frente del Poder Ejecutivo, entre 2019 y 2023. Por lo cual, se debía respetar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas.

En ese sentido, Alberto solicitó ante los tribunales que una vez que se extraiga el contenido del celular y de una Tablet personal que le fueron secuestrados, dicha copia sea eliminada para que no quede en manos de nadie y que no existan riesgos de filtración sobre mensajes o conversaciones que no tengan que ver con la causa por violencia de género.

Fuente: Nexofin