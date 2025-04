El fútbol tiene cosas insólitas en todo el mundo. Europa no es la excepción a pesar de su profesionalismo y ostentar las mejores ligas del mundo. Sucede que un futbolista del Chelsea de Inglaterra dio positivo en un control antidoping y su defensa fue más que extraña.

Mijailo Mudryk, compañero de Enzo Fernández, usó un polígrafo para defenderse del doping positivo. La herramienta era muy utilizada en el pasado pero en la actualidad está en desuso porque no es infalible y su precisión puede variar.

Comúnmente la conocemos como “detector de mentiras”. Básicamente mide los cambios fisiológicos del cuerpo (como la presión arterial, el ritmo cardíaco y la respiración) para intentar determinar si una persona está mintiendo.

Mudryk dio positivo por meldonium en un test realizado a fines de octubre y está esperando los resultados de la muestra B. La sanción para el ucraniano podría alcanzar los 4 años de suspensión.

Sergei Palkin, director ejecutivo de su ex club el Shakhtar Donetsk, fue el que reveló la estrategia de sus abogados en declaraciones a Givemesport: “He hablado con Mudryk muchas veces desde que surgió este problema de dopaje”. Palkin reveló que el polígrafo fue superado por Mudryk: “Él no entiende cómo pudo haber sucedido. No tiene idea de cómo ocurrió”.

Un fiasco de más de 100 millones

Mijailo Mudryk llegó al Chelsea en el mismo mercado que Enzo Fernández, mediocampista argentino que en su currículum ya tenía la copa del mundo. El enganche ucraniano costó más caro que el ex Benfica: unos 112 millones de dólares y no estuvo ni cerca de las expectativas generadas.