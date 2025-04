El Masters 1000 de Madrid contará con una baja muy sensible entre sus participantes: el tenista local, Carlos Alcaraz, confirmó que no estará presente en el certamen debido a sus más recientes problemas físicos.

Así lo comunicó en conferencia de prensa previo al arranque del torneo: “He hecho todo lo posible, pero estos días no mejoró mucho la cosa. Hay que escuchar al cuerpo. Si jugaba, igual iba a estar jodido más tiempo de la cuenta. Había que escuchar al cuerpo y tomar decisiones difíciles. He tomado la decisión correcta“.

Resulta que el tenista oriundo de la región de Murcia sintió varias molestias en la zona del aductor de su pierna derecha durante la final del ATP 500 de Barcelona, que perdió ante Holger Rune: “En la final de Barcelona todos vieron que entró el fisio para tratarme el aductor derecho, pero también noté otra cosa en el isquio izquierdo. El martes me hice unas pruebas, a ver si iba a poder llegar en buenas condiciones para jugar en Madrid, pero no han salido las cosas como yo quería“, explicó el N°3 del mundo.

Carlos Alcaraz NO JUGARÁ el Masters 1000 de Madrid ❌️ Tiene un pequeño desgarro en la zona del aductor de su pierna derecha. pic.twitter.com/UYEsHINSyk — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 24, 2025

La lesión, en definitiva un desgarro, fue producto de la inmensa acumulación de partidos que trajo consigo el español. Y es que jugó 10 enfrentamientos en 12 días, todos los del Masters 1000 de Montecarlo, en el que se consagró campeón venciendo en la final al italiano Lorenzo Musetti, sumado a los del ATP 500 de Barcelona. Es lógico que si físico no haya aguantado y deba ausentarse en Madrid, además, corre riesgo su participación en el Masters de Roma: “El lunes que viene me haré otra prueba para ver cómo ha evolucionado la lesión. A partir de ahí, veremos los tiempos y valoraremos cómo serán las próximas semanas. Creo que en una semana o dos volveré a entrenar. No quiero dar nada por hecho. Intentaré estar en Roma“, concluyó Alcaraz.

Sin embargo, Carlos Alcaraz aseguró que estará en Roland Garros, torneo que ganó el año pasado e intentará defender el título. “Decirle a la gente que siempre hago todo lo posible para llegar a estas fechas de la mejor forma posible, para que disfruten de mi tenis y yo pueda disfrutar también de su cariño y energía” finalizando asi con sus declaraciones el N°3 del mundo.