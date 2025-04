Se va uno de los últimos fieles. Jamie Vardy anunció que dejará Leicester City cuando culmine la actual temporada 2024/25 de la Premier League. El mítico delantero lo anunció en sus redes sociales sacudiendo los cimientos del club y propagando la noticia en todo el planeta fútbol.

El histórico y triste comunicado de los Foxes: “Podemos confirmar que el legendario delantero Jamie Vardy dejará el Leicester City este verano después de 13 temporadas que lo han visto convertirse en nuestro mejor jugador de la historia”.

Vardy fue uno de los pilares del inolvidable título de liga del 2016, un equipo del que se esperaba la caída mientras peleaba con los gigantes del Big Six y que finalmente logró la hazaña. La mayoría de jugadores de ese plantel dio el salto en su carrera, otros se retiraron; menos Vardy, que eligió con el corazón.

Las palabras del centrodelantero de 38 años: “Estaré devastado el día del último partido, pero las cosas buenas llegan a su fin. Este club siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”. Su última aparición en el King Power Stadium será el domingo 18 de mayo ante Ipswich Town.

