El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, habló sobre lo que pasó con Marcelo Moretti, el dirigente de San Lorenzo denunciado por haber recibido presuntas coimas para fichar juveniles en las divisiones inferiores de la institución.

En una entrevista con TyC Sports, “Chiqui” fue claro a la hora de primar la autonomía de cada club y dejó el asunto en manos del Tribunal de Ética, que abrió un expediente al mandatario azulgrana: “Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes“.

🗣️ En un mano a mano exclusivo con TyC Sports, Chiqui Tapia se refirió a la cámara oculta que le realizaron a Moretti: «SE TIENE QUE ENCARGAR EL TRIBUNAL. YO NO PUEDO OPINAR PORQUE ME HA PASADO A MÍ. A LO LARGO DE ESTOS AÑOS OCHO AÑOS ME DEBEN HABER METIDO 10 O 12 DENUNCIAS. DEBO… pic.twitter.com/AcY81JoEZi — TyC Sports (@TyCSports) April 25, 2025

“He visto las imágenes que han visto todos. Sin duda de que nosotros actuamos como corresponde: hay un tribunal autónomo que se tiene que encargar estatutariamente de realizar las investigaciones pertinentes“, explicó.

Respecto a las denuncias en el ámbito penal, Tapia no ahondó sobre el tópico y utilizó su propia experiencia como ejemplo: “No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino”.

Tras el escándalo, Marcelo Moretti anunció que se tomará una licencia de su cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo por tres meses. El mismo lo anunció por sus redes sociales.