La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) dio su veredicto final después de algunos meses de espera por el caso de Leonel Pernía, a quien el ente fiscalizador le impuso un castigo de una suspensión de dos años y el pago de $30.000.000 en concepto de multa.

De esta manera, el campeón del Turismo Nacional Clase 3 en 2023 no podrá participar en ninguna categoría fiscalizada por la ACTC como lo son el propio Turismo Carretera, Turismo Nacional (donde supo coronarse campeón varias veces) Turismo Pista, TC Pick Up, etc.

El escándalo comenzó cuando el piloto nacido en Tandil tuvo un cruce dentro de la pista con Andrés Jakos en la última fecha del campeonato 2024 que se corría en Trelew, donde el Tanito llegaba con chances concretas de retener la corona (que finalmente terminó en manos de Alfonso Domenech y su Volkswagen Virtus) y a quien fue a buscar directamente en la zona de boxes una vez terminada la competencia: Pernía fue, lo encaro, lo apretó del cuello y le soltó: “Así no se corre pendejo, porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”.

Luego, algunos días después de la definición en la Patagonia del TN, en el programa de Carburando, Pernia disparó: “la CAF me chupa bien la verga”, frase polémica por la cual se le adjudicó una sanción provisoria, donde a pesar de las disculpas del tandilense de 49 años tanto en medios públicos como en privado con cada integrante de la Comisión fiscalizadora, nada evito (y tampoco pareciera evitarlo) que el Tanito deba afrontar esta dura sanción por parte de la ACTC.