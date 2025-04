El Real Madrid afronta la parte final de la temporada disputando dos frentes de competición: La Liga y la Copa del Rey. Con el Mundial de Clubes en la vista del horizonte, el equipo de Ancelotti deberá afrontar la competición mundialista como la final de Copa frente al FC Barcelona sin uno de sus grandes pilares dentro del medio campo.

La Casa Blanca confirmó la lesión de Eduardo Camavinga, quien será baja lo que resta de temporada, inclusive para el Mundial de Clubes, dejando así al equipo de Madrid sin una variante (muy importante) de recambio en la mitad de la cancha.

🚨⚠️ The season is over for Eduardo Camavinga as he suffered the complete tear of his left adductor tendon.

Camavinga also expected to miss the Club World Cup. pic.twitter.com/e4KnOZa9L7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2025