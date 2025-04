Partido consagratorio para Franco Mastantuno, la joya de River y el fútbol argentino que apenas tiene 17 años. El juvenil fue decisivo en el Superclásico en el Monumental abriendo el marcador con un golazo de tiro libre.

Mastan habló en el campo de juego post partido con sus emociones a flor de piel: “Fue el partido que más esperé desde que estoy en Primera”. Y agregó casi con la voz quebrada: “Estoy muy emocionado”.

Sin dudas la mejor frase para los hinchas del Millonario es la que asegura estar enfocado en el club y no en rumores acerca de una transferencia millonaria a Europa: “Tengo la cabeza acá, en River. Tenemos muchas cosas importantes por delante. Estoy disfrutando mucho y quiero seguir disfrutando”.

El consejo del Pity Martínez

Mastantuono reveló que tuvo un consejero: Gonzalo Martínez. El mendocino no fue de la partida porque aún se está recuperando de una lesión, pero aportó lo suyo desde otro lugar: “Hablé mucho con el Pity Martinez. Me dijo que no me enfocara tanto en el exterior y me ayudaran mucho sus palabras”.