El Superclásico es uno de los temas de este lunes y sigue dando perlitas: una de las últimas fue la reacción del comentarista deportivo Juan Pablo Varsky a los goles del River-Boca en el Monumental.

El video lo compartió la propia cadena televisiva en la que trabaja TNT Sports. Varsky, confeso hincha Xeneize, sufrió desde la cabina los goles de Mastantuono y Driussi para el Millonario. E hizo una mueca en el grito de Miguel Merentiel.

Los comentarios de los usuarios fueron tantos que rápidamente se volvió tendencia en X (ex Twitter).

«Varsky» Por comentarios sobre sus reacciones a los goles de River y Boca. pic.twitter.com/UqUmDOONH1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 28, 2025

Los hinchas de River particularmente señalaron el comentario que Varsky hizo en el tiro libre de Franco Mastantuono repitiendo en muchas oportunidades el factor del viento: “Mastantuono tiene la ventaja del viento, que la puede frenar y que baje abruptamente”.

“Marchesín cree que esa pelota parte y el viento hace la última parte”, sigue. Aunque no quiere quitarle mérito al joven de 17 años: “El 99 % es de Mastantuono que la cuelga del ángulo”.

“Mastantuono sabe el efecto del viento”, repite tras el 1-0. El jugador de River, en cambio, reveló que no fue el viento lo que lo ayudó, sino uno de sus compañeros: “Hablé mucho con el Pity Martinez. Me dijo que no me enfocara tanto en el exterior”.