En tiempos de crisis los hinchas se refugian en los ídolos. Tras el despido de Fernando Gago y el comienzo de una nueva búsqueda de entrenador, en Boca inevitablemente se mencionó a Martín Palermo y a Carlos Tevez como alternativas.

La pregunta es, ¿el Titán y el Apache entran en la consideración de Juan Román Riquelme?

La ventaja de ambos es que actualmente están sin trabajo por lo que sería más sencilla su contratación, sobre todo teniendo los octavos de final del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ninguno de los dos corren para el presidente.

Palermo viene de ser despedido en Olimpia de Paraguay tras caer con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto -otro que hubiese sido mencionado de haber estado libre-. Lo cierto es que su enemistad como jugadores es histórica, el goleador ni siquiera lo invitó a su partido despedida y políticamente es afín al macrismo.

El propio Palermo reconoció que con esta gestión es casi imposible que sea entrenador de Boca: “No creo que Riquelme me llame para dirigir a Boca. Si me llama será por algún interés. La convivencia con él no durará nada, para qué voy a mentirle al hincha”.

Carlos Tevez tiene menos experiencia como técnico y al día de hoy no tiene trabajo tras sus pasos por Rosario Central e Independiente. Después de varios años en el Xeneize tras su vuelta en el 2015, Carlitos se retiró en el 2022 bajo el mandato de Ameal-Riquelme.

En la conferencia de prensa de Tevez en la que anunció su despedida del fútbol, Riquelme estuvo presente acompañando al ídolo pero se evidenció la puesta en escena y la frialdad de la relación. “Uno no se identifica con los que están a cargo”, reconoció Tevez luego.

Al igual que Martín Palermo, Carlos Tevez tiene otro signo político y hasta tiene una relación de amistad-negocios con Mauricio Macri.

Días atrás en su última aparición mediática en un streaming, Tevez se bajó de la política de Boca para enfocarse en su carrera como entrenador: “Para ser técnico de Boca… Hoy está Fernando, lo está haciendo muy bien. Siempre está la posibilidad de que uno vuelva al club. Pero no me gustaría postularme”, dijo cuando aún estaba Pintita.

“En mi cabeza está que el próximo paso de entrenador, tiene que ser diferente. En las dos experiencias que tuve no estaba cómodo con la gente que manejaba el club. Eso uno lo tiene que mejorar”, agregó sobre su hipotética posición en el banco Xeneize.