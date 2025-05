Luego de que Minnesota Timberwolves diera el golpe de knock out y venciera por cuarta vez en la serie a Los Angeles Lakers en la primera ronda de los playoffs de la National Basketball Association (NBA), la estrella de los Lakers, Lebron James, sembró dudas con respecto a su futuro como atleta profesional.

A sus 40 años y con cuatro anillos de campeón en su haber (2 con Miami, 1 con Cleveland y 1 con Los Ángeles), el alero, quien es considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos junto a Michael Jordan, fue consultado en conferencia de prensa por un periodista acerca de su futuro tras una nueva eliminación del conjunto amarillo y morado: “¿Cuántos años más vamos a seguir viéndote jugar?” .

La contestación de Lebron encendió la alarma en sus fanáticos y despertó la incertidumbre en los medios de comunicación: “No lo sé, no tengo la respuesta a eso. Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi grupo de apoyo para hablar y ver qué pasa. Hablaré conmigo mismo para saber cuánto tiempo quiero seguir jugando. Ahora mismo no sé la respuesta, para ser honesto. Ya veremos”, aseguró James.

🏀 LeBron James y su posible retirada 🗣️ “Tengo que sentarme y meditarlo” 🟡 La estrella de los Lakers sembró dudas sobre si seguirá jugando al baloncesto pic.twitter.com/h3U5jrS4uy — MARCA (@marca) May 1, 2025

Con un promedio a lo largo de su trayectoria de 26,9 puntos, 7,4 asistencias y 7,8 rebotes por partido, Lebron se dio el lujo de compartir plantel con su hijo Bronny James. “Poder jugar el deporte que amo y hacerlo al lado de mi hijo todo este año es uno de los más gratificantes y satisfactorios viajes en los que he estado”. ¿Será el momento indicado para que Lebron de un paso al costado para dar vía libre a su hijo?