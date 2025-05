La vorágine del Manchester City en la temporada 2024/2025 no fue la de un equipo de Pep Guardiola: eliminado en primera fase de la Champions League y 4° en la Premier League a 21 puntos del Liverpool.

La lesión de Rodri impactó más de lo esperado en los Ciudadanos y el equipo cosechó 12 derrotas, número récord en una temporada con el español al mando.

En la última conferencia de prensa que brindó Guardiola, el DT habló a corazón abierto y confesó que necesita parar:

“Después de mi contrato con el City, voy a frenar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso” cuyo vínculo con el club inglés finaliza en julio de 2027.

«I don’t know…I will take a break» Pep Guardiola addresses his future at Manchester City amid reports linking him with a departure 😯 pic.twitter.com/UVLnVYgTgF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 2, 2025

El resúmen de la floja temporada, sirve como “aprendizaje”

El ex entrenador del Barcelona también habló del nivel de su equipo y su particular temporada: sin llegar a octavos de final en Champions League y una despedida muy pronto de la lucha por la Premier League.

“Fue un año de mucho aprendizaje. No hay una sola razón por la que este año fue difícil, hay muchos detalles, como las decisiones que se tomaron en mi contra. Así que, personalmente, ha sido un año de mucho aprendizaje”.

Próximos partidos del City

En la tarde de este viernes, a partir de las 16.00 (Argentina) recibe en el Etihad Stadium al Wolwes por la fecha 35 de la Premier League y el sábado visita al Southampton por la jornada 36.

El 17 de mayo próximo jugará la final de la FA Cup ante el Crystal Palace, en la antesala de lo que será el Mundial de Clubes y su participación en el Grupo G con el Wydad, Al Ain y Juventus.

