Jack Doohan no arrancó el fin de semana de forma ideal en la Fórmula 1. Este viernes, en la única sesión de prácticas libres del Gran Premio de Miami, el piloto australiano cerró una floja jornada: quedó afuera en la SQ1 de la clasificación de cara a la carrera Sprint del día sábado, por lo que iniciará en el 17° lugar de la grilla y además cometió una infracción que volvió a complicar su situación en Alpine.

Luego de un rendimiento en la pista para el olvido, la FIA informó que Doohan superó el límite de velocidad en el pitlane y sancionó al equipo con una multa de 1000 euros, que deberá ser abonada por la escudería francesa. Según los registros, el piloto circulaba a 97,5 km/h cuando el máximo permitido en esa zona es de 80 km/h.

🚨 ¡OFICIAL! 1000€ de multa para Alpine porque Doohan superó el límite de velocidad en el pitlane. pic.twitter.com/1ssxCT1Vuq — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 2, 2025

Además, Doohan explotó contra los estrategas de Alpine, ya que no pudo realizar un segundo intento de vuelta rápida por salir tarde de los boxes: “Esto no es aceptable. No es aceptable. Ustedes tienen que asegurarse de que esté listo”. Mientras su ingeniero de pista le pedía perdón, el piloto siguió quejándose por el error: “Si lo vas a mandar detrás de mí, tienes que asegurarte de que está listo, o antes que yo. No puedo salir y luego tener que salir porque él se va a encontrar conmigo. Es un chiste“, comentó de forma agresiva.