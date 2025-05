Luego de lo que fue una demora inicial de casi media hora debido a las condiciones climáticas sobre el trazado de Miami, Lando Norris se hizo con la victoria y se quedó con los 8 puntos que otorga la categoría al ganador de la competencia.

El piloto británico del equipo color papaya se vio beneficiado gracias a un accidente de Fernando Alonso y con ello, el Safety Car le puso en bandeja de plata el triunfo, pudiendo ganarle la posición a su compañero Oscar Piastri, quien finalizó en segunda posición.

La competencia ya arrancó con un accidente: en la vuelta de calentamiento el monegasco, Charles Leclerc, estampo su Ferrari contra los muros de contención producto de la intensa lluvia. Desde Ferrari la justificación fue la rotura de la suspensión trasera y que ahora los esfuerzos deberán estar en tener el auto listo para la Qualy. En el otro lado del box, Lewis Hamilton consiguió su segundo podio (el anterior en la Sprint del GP de China) al terminar tercero tras salir desde la 7ma colocación. El inglés fue el primero de toda la parrilla en parar en boxes por neumáticos lisos, algo que le dio la ventaja cuando el resto comenzó a detenerse porque se estaba secando la pista.

El otro protagonista de la carrera fue Max Verstappen, quien cruzo en cuarta posición la línea de meta, pero que por una sanción de 10 segundos tras un toque con Kimi Antonelli (salía primero y perdió la posición en la primer curva con Piastri) en boxes lo relegó hasta la posición 16°, únicamente por delante de Jack Doohan.

All the drama! 😮 Catch this pit lane collision and many other dramatic moments in the Sprint highlights ▶️#F1 #F1Sprint #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Ya promediando las últimas vueltas, un toque entre Liam Lawson y Fernando Alonso provocó la salida del safety car, algo que aprovechó Norris para poder hacer su parada en boxes y, al resto tener que ralentizar su marcha sobre la pista, le permitió el inglés salir en el primer lugar y conservar el liderato hasta el final de la competencia.

Unfortunate contact between Alonso and Lawson 💥 This is how Fernando’s Sprint came to an end 😬#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/zdBuVl3N7F — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

EL TOP 8 DE LA CARRERA SPRINT DEL #MiamiGP