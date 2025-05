Y un día, la maldición se rompió. Harry Kane gritó campeón por primera vez en la historia de su carrera deportiva como futbolista, luego de lo que fue tener que ahogar el grito sagrado en el último suspiro por el empate del RB Leipzig, por fin el atacante inglés puede festejar.

La nueva conquista del Bayern Múnich, la 34° en la historia de la Bundesliga, fue gracias al empate 2-2 del Bayer Leverkusen en su visita a Friburgo que imposibilita a los dirigidos por Xabi Alonso remontar la diferencia de ocho puntos respecto al conjunto de Vincent Kompany.

Kane por fin puede festejar luego de tener que ver como el trofeo se le escurría de las manos en hasta tres oportunidades. Primero fue la final de la Champions League que perdió 2-0 ante el Liverpool en 2019 y, quizás las más dolorosas, las dos últimas finales de Eurocopa, una en 2020 (1-1 vs Italia en el reglamentario y luego 3-2 por penales) y la restante en 2024 (derrota 2-1 ante España).

Harry Kane and Eric Dier are celebrating their first trophy together 🏆 pic.twitter.com/jVyRD6kfG4

— Bayern & Football (@MunichFanpage) May 4, 2025