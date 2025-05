Después del título de Premier League obtenido días atrás, Trent Alexander-Arnold confirmó lo que era un secreto a voces: su salida de Liverpool como agente libre tras 20 años en el club: “Ahora es el momento de confirmar que me iré al final de la temporada”.

El lateral inglés publicó una sentida despedida en sus redes sociales: “Esta es fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida”.

“Este club ha sido mi vida entera, mi mundo entero, durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el cariño que he sentido de todos, dentro y fuera del club, me acompañarán para siempre. Les estaré eternamente en deuda”, siguió el compañero de Alexis Mac Allister.

Lo único que no anunció aún es su incorporación al Real Madrid. Sin embargo, su futuro será blanco.

Los argumentos de su alejamiento de Anfield: “Pero nunca he conocido otra cosa y esta decisión se trata de experimentar un nuevo desafío, salir de mi zona de confort y superarme tanto profesional como personalmente”.

Y les habló directamente a los fanáticos Reds: “Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sientas que te he devuelto algo a cambio durante mi tiempo aquí. He tenido la suerte de vivir mis sueños aquí y jamás daré por sentados los momentos especiales que he tenido la fortuna de vivir con todos ustedes. Mi amor por este club nunca morirá”.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025