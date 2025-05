Un nuevo capítulo de Martín Demichelis en su incursión en el fútbol de México: su Monterrey venció 2 – 0 a Pumas de la UNAM, pero en el final del partido casi se va a las piñas con Efraín Juárez, entrenador del equipo rival.

Con un presente irregular, se especulaba que sí Rayados no ganaba anoche lo echaban a Micho. Eso no pasó y en el segundo gol anotado por Nelson Deossa, el ex entrenador de River festejó con desahogó pero no le gustó nada a su colega y ahí se armó.

Primero empezaron los cruces verbales a la distancia entre ambos técnicos, hasta que la situación fue escalando y quedaron frente a frente, jugadores y parte de los cuerpos técnicos se interpusieron y no llegaron agarrarse a los puños.

🚨🚨En éste video NO aprecio justificación reglamentaria para 🟥 expulsar al entrenador Demichelis de @Rayados 👉👉Ustedes que opinan?? pic.twitter.com/DWf1pocVbJ — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 5, 2025

Siguió en los vestuarios…

Lejos de quedarse todo en la cancha, ambos entrenadores la siguieron en la zona de los vestuarios del Estadio BBVA tras el 2 – 0 de Monterrey a Pumas, pero en esta ocasión la seguridad evitó mayores.

Micho no vive una estadía sencilla en México y su pelea con el capitán del equipo Sergio Canales, la irregularidad del equipo y este cruce con un colega ha desgatado su paso en Liga MX, mientras se apróxima el Mundial de Clubes.

¿Vuelve a Alemania?

En Europa vinculan a Xabi Alonso -que dejará de ser el entrenador con Bayer Leverkusen- con el Real Madrid, una vez que haga oficial la salida de Carlo Ancelotti.

Y el rumor que anda circulando es que el Leverkusen tendría carpeta a Demichelis para ser el nuevo entrenador, tras su histórica trayectoria como jugador y formador en Bayern Múnich antes de llegar a dirigir a River.