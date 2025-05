La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto volverá a correr en la Formula 1. Lo hará para las próximas cinco carreras, según lo publicado por la escudería francesa a las 4 de la mañana hora local. La primera carrera en la que participará en el marco de esta vuelta es la de Emilia Romagna, que será este 18 de mayo.

¡VamosFranco! 🇦🇷@FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 7, 2025