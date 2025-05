Lautaro Martínez vuelve a estar en una final de Champions League después de la épica clasificación del Inter de Milán ante el FC Barcelona. El delantero entregó una dramática confesión de todo lo que hizo para capitanear al equipo rumbo a Múnich.

El goleador argentino aseguró: “No estaba al 100 %”. Había sido cambio obligado en el entretiempo de la ida en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Tras la clasificación a una nueva final de Champions League —la séptima en la historia del club—, Lautaro Martínez dejó al descubierto lo que vivió en silencio en los días previos: “Pasé dos días llorando en casa. No quería eso, no quería no jugar. Me puse una venda apretada y salí a la cancha”.

Martínez reveló que no estaba en en óptimas condiciones y fue infiltrado, solo por ser un partido del calibre de una semifinal de Champions: “Así soy yo y así vivo el fútbol. Lloré mucho después de la ida, pero le prometí a mi familia que jugaría el partido”.

Y cumplió: el Toro hizo el primer gol del Nerazzurri gracias a la habilitación de su compañero de ataque, Marcus Thuram. En el minuto 71′ el centrodelantero surgido en Racing salió de la cancha por decisión de su entrenador Simone Inzaghi, quien mandó a la cancha a Mahdi Taremi.

Lautaro Martínez tendrá su revancha dos años después de haber perdido con el Manchester City el sábado 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich, Alemania. El Inter de Milán esperará hasta mañana miércoles para conocer a su rival: París Saint-Germain o Arsenal.