Una nueva “Guerra Fría” en Boca Juniors: el periodista deportivo de Radio Mitre disparó con munición gruesa contra Juan Román Riquelme y el club decidió iniciar acciones legales.

“A los negros se los llama negros; a los marrones, se los llama marrones; y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme” así lo describió Gabriel Anello al presidente del Xeneize y agregó:

“Yo soy anti Riquelme, no se confundan. No soy anti Boca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme” confesó Anello y aseguró no tenerle miedo al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo), ente disuelto en el gobierno Milei.

“Anello”:

Por los comentarios de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme pic.twitter.com/KcX3QuhOQU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 7, 2025

El abogado de Boca, Gustavo Krieger, comunicó que irán a la Justicia

El apadrinado por Román Riquelme como “El fenónomeno” por llevar acabo el tema de la suspensión de las elecciones a finales de 2023, habló en el programa de Youtube “Boca contra todos” y comunicó la decisión que tomó Boca al respecto:

“Como institución, lo primero que tenemos que decir es que venimos a dar alguna explicación. Hay cuestiones de determinados comunicadores que no pueden ser toleradas. Cada uno puede opinar lo que quiera, no es una cuestión de discrepancia con la opinión. Pero cuando de la opinión se pasa, ni siquiera a la falta de respeto, a un trato directamente discriminatorio tenemos que decir ‘basta’, decir ‘esto trae consecuencias legales, no puede seguir avanzando de esta manera’” explicó Gustavo Krieger, abogado del club.