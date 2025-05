Marcos Rojo rompió el silencio en Boca Juniors. El capitán del plantel habló en una entrevista con ESPN después de la salida del técnico Fernando Gago y en los días previos a los octavos de final del Torneo Apertura.

Lo primero que aclaró Marcos Rojo fue su equivocación al hablar tras la derrota en el Superclásico: “Sé que se habló mucho en la semana, aclaro que respondí en caliente, no es lo que siento, el hincha de Boca espera que juguemos la Libertadores y peleemos el campeonato”.

El defensor había dicho que no se sentían “en deuda” por la eliminación en el Repechaje de la Copa Libertadores y la caída con River.

El futuro de Mariano Herrón

Casi sin quererlo, Marcos Rojo confirmó el futuro de Mariano Herrón: “Lo conozco hace tiempo, desde que llegué a Boca ya estaba acá, sabe mucho de fútbol, gran persona, nos confirmó hoy a todos delante del grupo que iba a ser él el DT lo que dure el resto del torneo”.

Mariano Herrón continuará con su interinato, según el propio Rojo. El defensor habló de “hacer lo mejor para que Boca sea campeón”.

El despido de Fernando Gago

A corazón abierto, Rojo confesó que fue muy dura para él la salida del entrenador: “Me golpeó mucho la salida de Gago, no la esperaba. Hablé con él a la noche cosas del partido, de nosotros y el martes a la mañana me enteré que se iba, fue un golpe duro para mí y para todos, no esperaba que se vaya”.

Pero reconoció que el grupo ya dio vuelta la página tras el empate con Tigre para enfocarse en los Playoffs: “Estamos esta semana un poco mejor, fue rara la salida de Fernando Gago, hablamos nosotros en el grupo, parecía que estaba todo mal y no era así, en el campeonato estábamos muy bien, ganando muchos partidos, en ese momento estábamos primeros y había que dar vuelta la página y seguir adelante”.

Las diferencias entre Boca y Manchester United

Una de las curiosidades de la entrevista de Marcos Rojo en F90 fue la comparación entre Boca y el Manchester United, uno de los clubes en Europa del ex futbolista de la Selección Argentina: “En Manchester United perdíamos y la gente nos pedía fotos y autógrafos y es uno de los clubes más grandes del mundo, y acá no es así, es muy difícil, no la he pasado fácil, es lindo todo cuando las cosas van bien, pero cuando la cosa no está bien no es tan fácil ser jugador de Boca”.