Stephen Curry se lesiona y enciende las alarmas en Golden State Warriors. La franquicia de California confirmó en las últimas horas que el base está casi afuera de la serie con Minnesota Timberwolves.

Durante el Juego 1 de las Semifinales de la Conferencia Oeste contra el equipo de Anthony Edwards, Curry se lesionó el tendón de la corva izquierda en el segundo cuarto y tuvo que abandonar el partido tras anotar 13 puntos en 13 minutos.

Los estudios médicos: “La resonancia magnética confirmó que la lesión es una distensión de isquiotibiales de grado 1. Curry será reevaluado en una semana”.

Stephen Curry, who exited last night’s game against the Timberwolves with 8:19 remaining in the second quarter with a strained left hamstring, underwent an MRI this morning.

The MRI confirmed the injury as a Grade 1 hamstring strain. Curry will be re-evaluated in one week. pic.twitter.com/6cl0xNefTc

