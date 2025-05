Juan Román Riquelme salió a contestarle a Gabriel Anello. El presidente de Boca Juniors le dio una entrevista a Jorge Rial en el programa Argenzuela después de que el periodista lance fuertísimos agravios racistas contra él.

Riquelme le restó importancia y recordó sus orígenes orgullosamente: “Me pasa que estoy orgulloso de donde nací. Soy argentino, amo a mi país y a Don Torcuato. Me tocó un color de piel normal y no tengo problemas con los colorados, los rubios, los negros”.

Pero al mismo tiempo, Riquelme lo señaló como un enemigo de su gestión: “Hoy es la primera vez que se ve tan claro, cada día que pasa se esconden menos las cosas. Vale todo, no pasa nada”.

🗣️Juan Román Riquelme: “Me tocó un color de piel normal pero no tengo problema con nadie y tengo respeto hacia todos” 📲 Hasta las 18 hs. por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/lspBwH69z8 — C5N (@C5N) May 7, 2025

El máximo mandamás Xeneize contó la charla que tuvo con su hija este mediodía después de los exabruptos del relator de Diario Mitre: “Me llamó y me dijo que le acababan de mandar unos audios de un hombre que estaba bastante nervioso. Entonces, me recordó que nos criamos con eso y sabemos que no van a parar, pero lo único que te quiero decir es una cosa, que trabajes tranquilo y que sos el negro más lindo del mundo”.

Por último, Riquelme aseguró que se iniciarán acciones legales contra Gabriel Anello: “Claramente que sí. De eso se va a ocupar la gente de legales del club. Yo no vivo del puterío”.

Riquelme: Gago y Milito

Juan Román Riquelme tuvo tiempo para hablar de Boca Juniors y lo estrictamente deportivo. Sus primeras palabras respecto a la salida de Fernando Gago fueron positivas: “No me decepcionó Fernando Gago, porque esto es fútbol. Lo quiero mucho. Ha disfrutado cada día en el club con nosotros y donde sea que siga su carrera, siempre desearé que lo haga muy bien”.

Y al mismo tiempo, el ídolo negó un contacto con Gabriel Milito: “No llamé a nadie. Tengo tomada la decisión de que Mariano Herrón sea el entrenador hasta el final del torneo. Dios quiera que sea hasta Santiago del Estero, tenemos la ilusión que llegue hasta la final, después del otro lado da igual mientras nosotros lleguemos”.