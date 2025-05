Una mujer de 72 años murió este viernes tras desvanecerse en el salón de juegos de un bingo en Mar del Plata, pero lo que generó aún más conmoción fue la falta de reacción de las personas a su alrededor, que siguieron jugando en las maquinas tragamonedas como si nada hubiera pasado.

El hecho ocurrió durante la tarde del ciernes, a las 17:45, en un bingo ubicado sobre la avenida Edison al 400, en la zona del Puerto. Según lo informado por la Policía, la jubilada se descompensó de forma repentina. Ni bien la vieron, los efectivos que estaban en la zona realizando servicios de vigilancia actuaron de inmediato para asistirla.

A los pocos minutos, llegó al establecimiento una ambulancia y personal médico constató la muerte de la mujer. No se observaron signos de violencia ni lesiones externas. Se trató de una muerte natural, por lo que no se abrió ninguna causa judicial ni intervino la Justicia.

Fuente: Nexofin