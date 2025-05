Las redes sociales de la Fórmula 1 se revolucionaron por el ascenso de Franco Colapinto al puesto de titular de Alpine junto a Pierre Gasly, con miles de comentarios de fanáticos argentinos expectantes por su debut en el próximo Gran Premio de Imola.

Colapinto volverá a las pistas a partir del viernes 16 de mayo en el circuito de Emilia-Romaña. Además, está confirmado que competirá en los Premios de Mónaco (25/5), España (1/6), Canadá (15/6) y Austria (29/6). Luego, Alpine decidirá si continúa en el asiento o si habrá cambios para Gran Bretaña. Pero en la publicación que hicieron desde La Máxima despertaron una importante contradicción.

“Franco Colapinto está de vuelta en un asiento de tiempo permanente”, publicó la cuenta oficial de la Fórmula 1 en inglés, usando la expresión full-time seat. Una frase potente, que sugiere que el argentino podría haber asegurado su lugar para el resto de la temporada, más allá del discurso oficial de Alpine, sacando a la luz lo que puede tratarse de un anticipo disfrazado.

Franco Colapinto is back in a full-time seat 👀

Let’s revisit his stand-in run for Williams, providing a race-by-race ranking of his efforts… 👇#F1https://t.co/mI7g6QfnGt

— Formula 1 (@F1) May 11, 2025