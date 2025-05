La NBA comenzó a tope la semana. Este lunes se llevó a cabo la lotería del draft, sorprendentemente Dallas Mavericks se quedó con el Pick Nº 1 y se asegura a Cooper Flagg.

Los Mavericks sorprendieron al obtener la primera selección general, a pesar de contar con solo un 1.8 % de probabilidades de lograrlo, muy por debajo de las chances de otras franquicias como Wizards, Jazz y Hornets.

The moment the Mavs got the No. 1 pick in the 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/NNTJjCymVB

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 12, 2025