En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Marcos Rojo en Boca, ya que su vínculo finaliza en diciembre de este año, su hermano rompió el silencio y habló del próximo destino del defensor.

En dialogo con el el streaming platense 1.21+, Franco Rojo se refirió a una posible vuelta a Estudiantes de La Plata: “Hay que preguntarle a él. Puede ser, él salió de ahí, si él quiere y si se puede, volverá”, declaró Franco afirmando que la decisión no solo será de su hermano, sino que también del club platense, ya que deberá realizarle una oferta económica para ficharla.

Además, siguiendo con sus dichos, se mostró ilusionado con la posibilidad de volver a ver al defensor central en el club en el que tuvo dos etapas: “Yo como hincha de Estudiantes te digo que ojalá porque al equipo le vendría bien. Tengo amigos hinchas que piden que vuelva, pero eso queda en él”.

La semana pasada, en diálogo con ESPN F12, Marcos Rojo afirmó que aún no tomó una determinación con su renovación de contrato: “No lo pensé todavía, tampoco lo estoy charlando con nadie pero hay confianza con la gente del club, con Román tengo una gran relación con los chicos del consejo también. Cuando llegue el momento, se charlará. Si me siento cómodo, seguiré. Y si no, les daré la mano y les diré gracias por estos años”, soltó.