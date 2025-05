Franco Colapinto última detalles de cara al debut con Alpine en el Gran Premio de Imola el próximo fin de semana. El viernes desde muy temprano, 08.00 am (horario argentino), comienza las pruebas libres.

Pero en la previa de su regreso a la máxima categoría del automovilismo, el pilarense visitó la fábrica de la escudería francesa ubicada en Enstone y mostró el trofeo del Gran Premio de Argentina 1996.

En un video publicado por Alpine, el piloto nacional no escondió su deseo a cumplir en el corto plazo y confesó: “Ojalá, algún día, volvamos a tener uno”

A lo largo de su historia, la Fórmula 1 organizó 20 GP en Argentina y todos se disputaron en el mismo lugar: el Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

El primero de ellos se corrió hace más de 70 años en territorio nacional y lo ganó un piloto italiano: en 1953, Alberto Ascari se quedó con la victoria.

De 1954 a 1957 el histórico automovilista argentino, Juan Manuel Fangio se coronó en las cuatro carreras. El último fue en 1988 y el alemán Michael Schumacher se destacó en el triunfo.

Kicking off an exciting week in Enstone 👌 pic.twitter.com/ZJCUcY7qns

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 12, 2025