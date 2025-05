Malas noticias para Boston Celtics: en el cuarto juego de las semifinales en los Playoffs de la NBA, Jayson Tatum salió llorando deconsolado del Madison Square Garden y temen la peor lesión.

Se jugaban los últimos minutos del 4°Q con la victoria parcial de New York 113 – 104. En un intento de recuperación de la bola, el Ala-Pívot realizó un movimiento brusco y rápidamente quedó tendido en el suelo.

Knicks pusó la serie 3 – 1 (121-113) pero la peor noticia para Celtics llegó al finalizar el partido: Tatum salió en silla ruedas y a la espera de la confirmación oficial, tendría un lesión en el Talón de Aquiles.

Nada le viene saliendo bien al conjunto de Massachusetts en una serie que para la sorpresa del ‘Mundo NBA’, New York viene dominando con claridad a los campeones defensores.

Joe Mazzulla, entrenador de Boston, habló al final del juego en conferencia de prensa y dejó detalles de la lesión aunque no reveló con seguridad y esperan el parte oficial:

“Es una lesión en la parte inferior del cuerpo, mañana se hará una resonancia magnética. Está con los doctores ahora. Sabremos mañana exactamente lo que tiene pero es duro ver a un tipo como Tatum salir de la pista siendo llevado“.

El latino Karl Anthony Towns, jugador de los Knicks, también expresó su preocupación por el jugador rival “Estoy rezando por él. Si me vieron en la cancha, solo quería rezar por él. Se veía mal. Así que rezo por él y su familia… Espero que sea algo menor, no algo grave”.

Jayson Tatum was emotional after his injury 💔

Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/kZvZByjeVn

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 13, 2025