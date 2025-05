Por la fecha 34 de la Premier League, Aston Villa le ganó 2-0 al Tottenham y dio un paso clave pensando en la clasificación a la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, todas las miradas se posaron sobre Emiliano Dibu Martínez.

Ya que, al finalizar el partido, se lo vio muy emocionado saludando a la gente, en lo que muchos interpretaron como un gesto de despedida. Cabe destacar que ante los Spurs, fue el último partido de los Villanos en Villa Park en esta temporada.

La realidad es que hay muchas chances de que el oriundo de Mar del Plata abandone el elenco que dirige Unai Emery. Lo llamativo es que, hace menos de un año, el argentino firmó una renovación de contrato hasta 2029. Sin embargo, en Birmingham están dispuestos a escuchar ofertas por el ex Arsenal.

A raíz de esta situación, Fabricio Romano, periodista especializado en las transferencias de futbolistas, hizo alusión a una posible salida del arquero de la Selección Argentina de los Villanos y que este podría haber sido el último encuentro disputado frente a sus aficionados: “Los clubes de la Saudi Pro League se han puesto en contacto con Martínez en las últimas semanas“, indicó el italiano.

🚨🇦🇷 Dibu Martínez, emotional at FT as this could be his last appearance at Aston Villa — not sure yet but a possibility ahead of summer window.

Understand Saudi Pro League clubs have approached Martínez in the recent weeks. 🇸🇦@tkenny46 📸 pic.twitter.com/8LC19JRPAE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025