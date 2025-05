Franco Colapinto afrontó este viernes sus dos primeras prácticas del GP de Imola de la Fórmula 1. En su debut con Alpine, el piloto argentino culminó en el puesto 17 con un tiempo de 1m17s373, mientras que en su segunda práctica corrigió los errores de la anterior y terminó 13.

Mañana sábado desde las 7:30 se desarrollará la práctica libre 3 y la clasificación a partir de las 11. El domingo será el día de la carrera desde las 10.00 horas. Todo lo que suceda en el gran premio italiano se podrá seguir en vivo a través de Disney+ y F1 TV, mientras que Fox Sports transmitirá en diferido.

El equipo dominador en esta primera práctica fue McLaren con Oscar Piastri como el piloto más rápido con un tiempo de 1:16.545. Su compañero Lando Norris finalizó en el segundo lugar (+0.032) y en el tercero quedó el español Carlos Sainz de Williams. El francés Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, terminó en la sexta posición.

