Jack Doohan volvió a acaparar todos los focos de atención. A diferencia de la vez pasada, donde perdió la segunda butaca de Alpine ante Franco Colapinto, esta vez el piloto australiano alzó la voz en sus redes sociales para acusar a los hincha argentinos de difundir una noticia falsa en nombre de su familia cuando, en realidad, los argentinos no lo habían hecho.

Según explicó el piloto en sus historias de Instagram, algunos fanáticos del pilarense crearon una cuenta de Instagram trucha con los datos de su padre para “burlarse” de Colapinto (el posteo se dio algunas horas después del choque de Franco al final de la Q1 del sábado) con el objetivo de que todos crean que el ataque viene de parte de su padre, Mick Doohan, pentacampeón de MotoGP.

“La historia que circula es completamente falsa”, aseguró en sus redes sociales Jack, segundos después, remarcó: “Fue fabricada por fans argentinos que intentan retratarme a mí y a mi familia de forma negativa”. Luego, indicó: “Editaron el contenido original para que pareciera que fue publicado por mi padre, lo cual es completamente falso. Por favor, dejen de acosar a mi familia. No pensé que tendría que llegar a este punto”.

No obstante, el ex piloto de Alpine tuvo que retractarse de sus comentarios algunos minutos más tarde después de haber realizado dicha acusación debido a que la fuente de la información era errónea. “La fuente no es argentina”, reconoció. Acto seguido, aclaró: “Varios medios argentinos informaron falsamente sobre la imagen fabricada, lo que desencadenó el abuso en línea hacia mi familia”.

EL COMUNICADO DE ALPINE RESPALDANDO A LA FAMILIA DOOHAN:

Algunos minutos más tarde de que toda esta polémica estallara, la escudería francesa publicó un comunicado, el cual muestra su apoyo al piloto australiano: “Como equipo de F1, creemos que tenemos la fortuna de ser parte de un deporte global que evoca una gran pasión y emociones, con una comunidad de fanáticos en constante crecimiento que sigue con entusiasmo cada movimiento de sus pilotos favoritos, ya sea una audaz maniobra de adelantamiento en la pista o el estilo que lucen al llegar al paddock. Animamos a todos a recordar que detrás del visor de estos atletas sobrehumanos hay una persona. Un individuo con sentimientos, familia, amigos y seres queridos. Como equipo, no podemos tolerar el abuso en línea y exhortamos a todos los fanáticos de este deporte que amamos, a ser amables y respetuosos.”