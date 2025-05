Esta vez no fue como sus otros interinatos y la figura de “bombero” parece haberse agotado para Mariano Herrón. La eliminación de Boca frente a Independiente no eximió al entrenador y éste se hizo cargo: “Soy el responsable de estos partidos”.

En conferencia de prensa, Herrón tomó la responsabilidad de la derrota en cuartos de final: “La parte mía me hago responsable de estos partidos. No sé si hablar de fracaso, pero si que no cumplí el objetivo que me había planteado yo que era intentar llegar hasta el 1 de junio”.

Respecto al partido, al DT le preguntaron por la falta de respuesta de su equipo: “No creo que haya pasado eso con respecto a eso que les quemaba la pelota”. Y subrayó las virtudes del rival: “Debe haber virtud de Independiente porque es un equipo que lo hace bien realmente, tiene un funcionamiento, que hace rato que trabaja con el entrenador y seguramente habrá falencias nuestras que después miraré el partido y las podré analizar mejor”.

Mariano Herrón les dio el martes libre al plantel para descansar y el miércoles volverán a los entrenamientos en Boca Predio: “Hoy no se le dice nada al plantel, el dolor que hay ahí adentro es muy grande. En los próximos días se reflexionará”.

El nuevo apuntado: Tata Martino

El interinato de Mariano Herrón se terminó y lo más probable es que haya sido el último. Boca buscará cerrar un técnico esta semana para que asuma el próximo lunes y trabaje en la primera quincena de junio en la previa al Mundial de Clubes.

Con Gabriel Milito ya descartado y con ofertas desde México, el nuevo apuntado por Juan Román Riquelme es Gerardo Martino. El Tata ya fue buscado por el Xeneize antes de su incorporación en Inter de Miami.