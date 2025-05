Una nueva eliminación, un técnico interino y un futuro incierto a semanas del Mundial de Clubes. Parecía que no entraba un escándalo más en Boca Juniors; sin embargo, Marcos Rojo volvió a quedar señalado.

El capitán de Boca ni siquiera fue parte del equipo eliminado en manos de Independiente, pero aún así es uno de los más criticados este martes. Sucede que se conoció que Rojo fue castigado por el cuerpo técnico de Mariano Herrón.

Según la información de TyC Sports, Marcos Rojo no jugó ayer en la Bombonera por una sanción disciplinaria, luego de no presentarse al entrenamiento del sábado, y no por un cuadro febril como se había dicho en un primer momento.

Marcos Rojo hasta ayer lunes había sido descartado del 11 titular de Boca por fiebre y en su lugar terminó jugando Ayrton Costa, quien fue uno de los más regulares del Xeneize y uno de los pocos que se salvó del termómetro del hincha junto con el juvenil Delgado.

Más grave: salida nocturna

Desde el canal AZZ aseguran que el faltazo de Marcos Rojo tiene un capítulo aún más oscuro: una salida nocturna el viernes. El periodista Adrián Sánchez denunció que el capitán de Boca “le faltó el respeto al club”.

La acusación contra el zaguero: “Para bajar la espuma se comunicó que Marcos Rojo tenía fiebre, pero la realidad es que el viernes salió de joda y el sábado faltó al entrenamiento”. En su casa un médico de Boca habría constatado que no presentaba fiebre…