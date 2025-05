Se terminó el debate: Shai Gilgeous-Alexander es el nuevo MVP de la NBA. El canadiense superó a su máximo competidor y último ganador, el serbio Nikola Jokic, y al griego Giannis Antetokounmpo en tercer lugar.

El base de los Oklahoma City Thunder, ha sido nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada. Con 26 años el canadiense lideró la liga con un promedio de 32,7 puntos por partido, además de aportar 6,4 asistencias y 5 rebotes.

SGA obtuvo 71 votos para el primer lugar contra 29 votos de Jokic. Mucho se criticó a la liga por la tardanza del premio, ya que en estos momentos se están jugando ambas finales de conferencia y la semana pasada tuvo un escenario inmejorable: siete juegos entre Oklahoma City Thuder y Denver Nuggets.

En una conferencia presentada por los patrocinadores, Shai les agradeció a sus compañeros por ayudarlo a ganar el MVP: “Sin ustedes, nada de esto sería posible”. El Thunder terminó primero en la Conferencia Oeste.

Gilgeous-Alexander se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en ganar el MPV, uniéndose a Russell Westbrook (2017) y Kevin Durant (2014). Además, es el primer canadiense en recibir este galardón desde Steve Nash en 2006.

❝As a competitor and as a kid dreaming about the game, it’s always in the back of your mind.❞@shaiglalex is live with the @NBAonTNT crew after being announced MVP 👏 pic.twitter.com/h9pCmgWjaC

— OKC THUNDER (@okcthunder) May 21, 2025