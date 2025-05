Manchester United quedó en ruinas. Decimosexto en la Premier League, lo único que lo mantenía en pie era la Europa League. Y como la final la perdió, contra un rival inglés directo como el Tottenham, los cimientos se vinieron abajo.

El técnico Ruben Amorim es señalado como uno de los máximos responsables por una temporada sin títulos y la siguiente sin competencia internacional. Sin embargo, el entrenador avisó que tiene fuerzas para seguir liderando el proyecto: “Tengo confianza en que sigo siendo el hombre adecuado, más que al principio”.

“Sé que la paciencia de los aficionados será muy corta en la próxima temporada, pero les garantizo que no renunciaré ni me iré”, reconoció el DT. Recientemente llegó del Sporting Lisboa pero sabe que quedó en la cornisa.

Amorim se explayó enumerando las razones por las que él cree que debe seguir en los Red Devils en la campaña 2025/26: “Conozco el club, sé lo que significa entrenarlo y entiendo lo que necesita este equipo. Si dicen que es mejor cambiar, me iré al día siguiente. Tengo mucha confianza en mí mismo para seguir haciendo el trabajo si la directiva quiere. No voy a estar aquí defendiéndome, no es mi estilo, no voy a hacerlo. No voy a venir a decir: ‘Voy a mejorarnos por esto’ o ‘tengo estos problemas’. No lo haré. En este momento se trata de tener un poco de fe. Como dije antes, siempre soy honesto, abierto”.

Desde que asumió en su cargo el 11 de noviembre de 2024, Ruben Amorim dirigió un total de 41 partidos, donde consiguió 16 victorias, ocho empates y 17 caídas.

El rumbo lo marcará la directiva una vez que finalice oficialmente el semestre y Amorim entiende las reglas del fútbol: “Si la directiva y los aficionados creen que no soy la persona adecuada, me iré al día siguiente sin hablar de indemnizaciones. Pero no renunciaré. Tengo mucha confianza en mi trabajo y, como pueden ver, no cambiaré nada en mi forma de hacer las cosas”.

Amorim le contestó a Garnacho

Alejandro Garnacho dinamitó Manchester United tras la derrota en la final con los Spurs al decir que la temporada fue “una mierda”. El enojo del Bichito fue claro contra el entrenador por mandarlo al banco en Bilbao, cuando en todo el torneo confió en él: “Hasta llegar a la final jugué todas las rondas. Y jugar hoy 20 minutos… No sé…”

Amorim no dudó en contestarle al futbolista argentino: “Es fácil hablar ahora. ¿Quién falló una ocasión clara en la primera parte de la semifinal? Garnacho. Así es el fútbol”.