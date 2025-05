Tras el GP de la Emilia-Romagna en el circuito de Imola, donde Max Verstappen cortó la racha de tres triunfos al hilo de Oscar Piastri y además tuvimos el tan ansiado regreso de Franco Colapinto, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 continuará su marcha con el Gran Premio de Mónaco, que será la octava fecha del calendario.

El Gran Premio de Mónaco es, históricamente hablando, el circuito más complicado que tiene la categoría en su haber. Ubicado y construido en las calles del principado, Mónaco es el único circuito que se jacta de haber estado en cada año de historia de la F1 ininterrumpidamente desde 1950, siendo 2020 la única ausencia en 75 años de historia por la pandemia de COVID-19.

Franco no pudo torcer el ritmo de las prácticas libres, quedó último en la Q1 y fue rápidamente eliminado en la clasificación. El argentino probó los límites pero estuvo lejos del resto cerrando la parrilla. Cuenta con las penalizaciones de Stroll y Bearman por lo que saldrá desde el puesto 18.

La carrera del Gran Premio de Mónaco iniciará a las 10.00 horas (Argentina) y se podrá ver en televisión por Fox Sports y en streaming por Disney+ Premium, con la posibilidad de la cámara a bordo del Alpine del pilarense.

