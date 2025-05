La Fórmula 1 llegó a Montecarlo para el Gran Premio de Mónaco en el circuito más emblemático de la categoría, donde Franco Colapinto tiene el difícil desafío de sacar el máximo rendimiento del A525 en su segunda presentación en Alpine.

Por ahora el auto de la escudería francesa está muy lejos de los demás, el argentino quedó último en la Q1. También quedó eliminado su coequiper, Pierre Gasly, que llegó 18, tal vez perjudicado por el accidente en los instantes finales de Andrea Kimi Antonelli con su Mercedes.

Los otros que se quedaron afuera son el brasileño Gabriel Bortoleto, el británico Oliver Bearman y el canadiense Lance Stroll. Como estos dos últimos fueron penalizados por los comisarios, el de Pilar largará dese el puesto 18.

La Pole Position se la llevo el británico Lando Norris. En su última vuelta de la Q3, Norris marcó un tiempo de 1:09.954, superando por apenas 109 milésimas al piloto local Charles Leclerc, quien terminó totalmente frustrado por lo bueno hecho en las prácticas libres y saldrá segundo.

Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris y líder del campeonato, se ubicó en la tercera posición. La otra Ferrari, de Lewis Hamilton, clasificó cuarta, seguida por un discreto Max Verstappen en el quinto lugar.

