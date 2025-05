La palabra más buscada. Miguel Ángel Russo fue a la conferencia de prensa instantes después de la eliminación de San Lorenzo en la semifinal del Torneo Apertura. Como un técnico con experiencia y hábil declarante, el entrenador omitió las respuestas que buscaban los periodistas.

Russo fue terminante: ni una palabra sobre el supuesto interés de Juan Román Riquelme para que nuevamente se ponga el buzo de DT de Boca Juniors en reemplazo de Fernando Gago -y el posterior interinato de Mariano Herrón-.

“No te voy a responder nada. Hablo de San Lorenzo y nada más, punto y aparte”, dijo. Y no se movió ni un centímetro de su postura.

Consultado sobre su continuidad como técnico de San Lorenzo, Miguelo también fue esquivo: “El día de hoy no te respondo nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo quiera. Todo lo que dicen yo no lo escucho ni me interesa”.

“HABLO DE SAN LORENZO Y NADA MÁS, PUNTO Y APARTE.” Miguelo Russo no quiso hablar sobre Boca. 📺 #ESPNF10 | #DisneyPlus pic.twitter.com/zY7GKpS1Px — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2025

“Hoy es duro mantener todo”, dijo sobre la actualidad del fútbol en general, ¿y San Lorenzo en particular?

Así las cosas, las novedades sobre el futuro de Miguel Ángel Russo saldrán este lunes de Boca Predio.