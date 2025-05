En una causa que avanza a paso firme hacia el juicio oral, este lunes se conocieron mensajes extraídos del celular del ex presidente Alberto Fernández que refuerzan la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género. Los peritos judiciales recuperaron decenas de conversaciones entre el ex mandatario y su entonces pareja, entre ellas, una frase estremecedora: “No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre”.

La frase forma parte de un intercambio de mensajes hallado en el marco del análisis forense ordenado por el juez Julián Ercolini, que ya procesó a Fernández por lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, abuso de poder y amenazas coactivas. Con estos delitos, de ser condenado, el ex presidente podría recibir una pena de entre 3 y 18 años de prisión.

El estudio del contenido del celular y una tablet del ex jefe de Estado fue realizado por el cuerpo técnico de DATIP, organismo dependiente de la Procuración.

Fuente: Nexofin