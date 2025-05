Platense es el otro finalista del Torneo Apertura: victoria del equipo de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro para conseguir los boletos a Santiago del Estero.

El único gol del encuentro lo hizo entrando desde el banco Franco Zapiola a los 72′ minutos. El conjunto local, desesperado, buscó el empate para forzar los penales que le habían sonreído en La Paternal, pero el tanto Azulgrana no llegó.

ENTRÓ Y ABRIÓ EL PARTIDO PARA PLATENSE ⚽ Mala salida de Gill y Zapiola no perdonó en el área para el 1-0 ante San Lorenzo Viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/sZPAno8y2G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 25, 2025

Cuando estaba más que latente la posibilidad de un ‘Clásico de Barrio’ en la final, apareció nuevamente el Matagigantes. Es que el Calamar venía de eliminar a Racing en el Cilindro, a River por penales en el Monumental y ahora se carga al Ciclón.

El próximo domingo 1 de junio será la gran final entre Platense y Huracán en el Madre de Ciudades. Los de Vicente López buscarán revancha en Santiago, donde dos años atrás cayeron con Rosario Central por la Copa de la Liga 2023

La palabra de la dupla. Orsi miró hacia atrás el camino recorrido: “Intentamos ser dignos del laburo que hacemos. Es un camino muy largo el que hemos recorrido con Sergio… Más de 500 partidos que dirigimos… arrancamos en la C. Nos costó muchísimo llegar a este pequeño gran momento”.

Orsi resaltó el trabajo de los demás integrantes del cuerpo técnico y Gómez hizo lo propio con los jugadores: “Nuestros jugadores son unos animales, viven cagados de hambre y con la heladera vacía. Nos falta un escalón más”.

El Negro y el recuerdo de su madre fallecida: “Hasta los 30 años fui muy exitoso y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que el éxito era tener a mi vieja viva. Hoy simplemente estamos pasando un buen momento. Seguramente estará muy contenta desde donde esté”.