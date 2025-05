Xabi Alonso ya fue presentado de manera oficial como DT del Real Madrid. El que alguna vez fue mediocampista del club merengue tiene la difícil tarea de ser el sucesor de Carlo Ancelotti, quien supo dirigir entre 2013 y 2025 en dos ciclos y se marchó de La Casa Blanca con una bolsa de más de 15 títulos.

En una sala de conferencias llena de periodistas, el ex entrenador del Bayer Leverkusen dio sus primeras palabras como DT del club madrileño: “Quiero hablar de la etapa que se ha cerrado y del relevo que tomó de Ancelotti. Fue un entrenador que me marcó, una gran persona. Sin su maestría, probablemente no estaría aquí. Espero cumplir con las expectativas y llevar al club donde se merece y quiere estar”, soltó con elegancia el exfutbolista.

Alonso es plenamente consciente del rol que ocupará en el club más ganador de la historia, en su poca experiencia como entrenador logró sacar campeón al Bayer Leverkusen por primera vez de la Bundesliga, además de darle dos títulos alemanes más. Por eso, la directiva del Real Madrid le dio su más absoluta confianza para dirigir al equipo en esta nueva etapa: “Es un día muy especial. Un día que tendré marcado de por vida. Esta es mi casa, he estado unos años fuera, pero el vínculo con el Madrid siempre ha estado ahí. Gracias por la confianza, por pensar que soy la persona ideal para liderar esta nueva etapa, con energía, con ilusión. Siento que el madridismo tiene la ilusión de empezar una nueva etapa”, agradeció.

Con ganas de dejar su huella en la historia del club de sus amores, Xabi fue claro: “Tenemos un gran equipo, unos jugadores fantásticos. Tengo muchas razones para venir aquí con mucha energía, ilusión… Queremos conseguir cosas importantes, cosas dignas del Madrid como las que ya están aquí (…) Quiero que la gente que nos vea diga este es el equipo que me gusta. Que la gente vaya al estadio a disfrutar. Si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable. Tenemos el convencimiento de que podemos hacer cosas bonitas” concluyó de manera fantástica Alonso.