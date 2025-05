Semana inolvidable para Federico Gómez en Roland Garros. El argentino ganó en su presentación en el Abierto de Francia y se clasificó a la segunda ronda.

En su debut absoluto en un cuadro principal de un Grand Slam, el oriundo de Merlo logró imponerse al estadounidense Aleksandar Kovacevic (76º) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-1 tras dos horas y 50 minutos de juego en la cancha 9.

La palabra del tenista una vez consumada su clasificación: “Todavía no caigo. Felicidad hermosa de tener toda la gente acá. Mi equipo, gente amiga que venía al torneo y daba la casualidad de que yo seguía avanzando y me vino a alentar hoy… Estoy muy agradecido de toda la gente que me bancó en los momentos duros. No fueron meses fáciles para mí, pero ellos me bancaron ahí. Me dieron fuerzas para seguir y hoy estoy acá”.

A principios de año, Fede Gómez sorprendió con una publicación en redes sociales para hablar de su situación personal: una profunda crisis emocional y depresión. El tenista admitió que llegó a pensar en abandonar el tenis y atravesó “en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas”.

En segunda ronda de Roland Garros se enfrentará este jueves 29 de mayo al británico Cameron Norrie.

La alegría de Djokovic

Enterado de los problemas de Gómez, Djokovic se acercó al argentino y en las últimas horas lo invitó a entrenar siendo su sparring. Y tras vencer a Mc Donald en tres sets, Nole, se mostró feliz al enterarse del triunfo de Fede: “Estoy muy contento por él porque es una muy linda persona. Es un jugador que lucha mucho. Fantástico que haya ganado”.