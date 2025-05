Este jueves se llevó a cabo en Santiago del Chile el sorteo del Mundial Sub-20. La Selección Argentina dirigida por Diego Placente ya conoce a su rivales del Grupo D: Italia, Australia y Cuba.

El torneo de la FIFA se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre y contará con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno.

El conjunto nacional, máximo ganador del torneo con seis títulos, se clasificó a la Copa del Mundo tras quedar en el segundo puesto en el hexagonal de la Fase Final del Sudamericano Sub-20, celebrado en Venezuela en febrero de este año.

The groups are set! 👊

Who will win the #U20WC 2025 in Chile? 🏆 #LegendsInTheMaking

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2025