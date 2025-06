Entre todos los cuidados que tenés que tener con tu perro, también es importante que le pongas atención a la salud de sus uñas, ya que influyen mucho en las cosas que hace.

Si las tiene muy largas y no sabés como cortarlas o limarlas por miedo a lastimarlos, por empezar ayuda mucho si le enseñás desde que es pequeño para que se acostumbre y no sea complicado en un futuro. Cortarlas o limarlas ayudará a que no se lastimen al caminar; cuando los sacás a pasear ellos liman sus uñas con cada pisada pero podés darle una ayuda extra a que estén más cómodos y puedan caminar sin problema.

Lo primero usar un cortauñas que sea bastante poderoso para cortarlas por más gruesas que sean. Una vez hecho este paso, es conveniente limarlas para que no anden rasguñando o lastimándose a ellos mismos. Si no son de uñas muy largas, podés omitir el cortarlas y simplemente limarlas con frecuencia para que no se excedan en lo largo.

Fuente: Nexofin