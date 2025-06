Por los 16avos de final de la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata quedó eliminado por penales ante Aldosivi en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

A los 16 minutos, el Pincha improvisó una gran obra colectiva que derivó en el 1 a 0. La descarga de Tiago Palacios y la exquisita definición de Alexis Castro al ángulo superior izquierdo de Jorge Carranza marcaron la finalización de una escena cargada de estética y criterio.

¡GOLAZO DE ESTUDIANTES! 👏

Alexis Castro convirtió el 1-0 para El Pincha ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Mira el encuentro EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/r4BCSvSNsa acá 👉 https://t.co/BnZhqaIqJP#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/BpMsbcFDcJ — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) June 1, 2025

Sin embargo, 10 minutos después llegó la reacción del equipo marplatense, cuando Giuliano Cerato apeló a toda su experiencia para abastecer a Justo Giani y el delantero no perdonó. Con una resolución cruzada y rasante el quilmeño con pasado en Newell’s selló el 1 a 1.

¡EMPATÓ EL TIBURÓN! 💪

Justo Giani marcó el 1-1 de Aldosivi ante Estudiantes (LP) por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Mira el encuentro EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/r4BCSvSNsa acá 👉https://t.co/BnZhqaIqJP#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/yOU2jAk51X — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) June 1, 2025

Tras el empate en los 90 minutos, el duelo se definió en los penales. Los de Mariano Charlier no fallaron y aprovecharon los errores del rival para pasar a octavos, donde se medirán ante Argentinos Juniors de Nico Diez.

¡BATACAZO DEL TIBURON! 🙌

Aldosivi venció a Estudiantes (LP) 4-2 en los penales por los 16avos de final de la Copa Argentina. En la próxima instancia se enfrentará a Argentinos Juniors.#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/wFnLCC6McP — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) June 1, 2025

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Eduardo Dominguez puso en duda su continuidad: “Antes de hablar de refuerzos, tengo que pensar y hablar sobre mi continuidad. Hay cosas que pasaron que no me gustaron y que no son claras. Cuando las cosas son confusas, se empieza a confundir mucha gente”.

Sobre los motivos que llevan a evaluar su futuro en la institución, el DT aclaró: “Le fui claro a Marcos (Angeleri, el mánager) y a Sebastián (Verón) también en su debido momento. Yo entiendo algunas situaciones que pueden pasar en el cargo y yo tengo tres maneras de irme del club: por malos resultados, que me digan una cosa y hagan otra y que busquemos situaciones diferentes para el futuro. Una de las tres está pasando“.