Los puesteros de La Salada efectúan un corte en el Puente La Noria en reclamo por la reapertura del predio donde trabajaban, que había sido clausurado tras la detención de Jorge Castillo. Hay tensión con la Policía y ya comenzó la aplicación del protocolo anti-piquetes, que liberó las colectoras del lugar.

Al menos son 300 los feriantes que cortaron una de las principales vías de entrada a la avenida General Paz y la Ciudad de Buenos Aires. Debido a la medida de fuerza, se registran demoras y desvíos del tránsito.

En la manifestación, los puesteros destacaron que hace cinco ferias que no trabajan y no logran una respuesta por parte de la Justicia, y expresaron que la idea es que el predio no cierre por tres meses, lo cual representa el motivo de la protesta.

