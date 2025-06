Iker Casillas es uno de los temas este lunes en España por un enigmático mensaje que el ex arquero del Real Madrid y la Selección Española de Fútbol escribió en su cuenta de Instagram.

Nadie sabe de qué va el posteo del campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Puede ser una colaboración con una marca -poco probable por lo orgánico- o una confesión más bien personal.

Iker Casillas cuenta con más de 20 millones de seguidores en la famosa red social de Meta.

“Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista, se lo he contado a muy pocos, pero creo es bonito compartirlo. Es parte de mi carrera y creo que es el momento. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos me dirán que no lo cuente, pero es una decisión que solo me afecta a mí”.

El misterio aumenta. Lejos de aclarar la situación, Casillas borró minutos después la storie de su Instagram. Uno de los usuarios que capturó el mensaje, lo subió a su cuenta de X y dejó entrever que algo sabe fue Mister Chip: “Alucinando con esto de Iker. Si quiere contar lo que yo creo, puede ser un bombazo. Supongo que le habrán aconsejado que lo borrase”.

Habrá que esperar al martes para ver si Casillas sigue con su testimonio en sus redes u otros medios.

Iker Casillas continúa vinculado al mundo del fútbol: ocupa el cargo de director general adjunto en la Fundación Real Madrid, preside el equipo 1K en la Kings League, es representante de La Liga en eventos internacionales y fundador de 1K Sports Group, una agencia de marketing y representación deportiva.